«Мы показали мастер-класс, каким могло быть 24 февраля 2022 года» Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа ЧВК Вагнера. Он утверждает, что не собирался «свергать режим». Вот что он сказал

ЧВК «Вагнер» — самое опытное и боеспособное подразделение в России, добившееся хороших результатов . В результате интриг и непродуманных решений ЧВК должна была прекратить существование . Большинство бойцов отказались подписывать контракт с Минобороны, понимая, что пойдут на мясо. Кто хотел перейти в Минобороны, перешел, но это 1–2%. Мы собирались выйти 30 июня и передать технику около штаба . Мы не проявляли никакой агрессии, но по нам нанесли ракетный удар, погибли около 30 бойцов. Это послужило триггером — мы решили выдвигаться немедленно. Я сказал, что мы не собираемся проявлять агрессию, но если по нам будут бить, то мы ответим.

Во время всего марша мы прошли 780 километров. Мы сожалеем, что наносили удары по авиации, но это потому, что они бросали бомбы. Мы блокировали и обезвредили все военные объекты, которые находились на дороге. На земле не погиб ни один солдат. У нас несколько раненых и двое погибших солдат Минобороны, присоединившихся к нам. Цель похода — не допустить уничтожения ЧВК Вагнера и привлечь к ответственности тех, кто совершил столько ошибок в ходе СВО.

Все военные, которые нас видели, поддерживали нас. Мы остановились, когда первый отряд развернул свою артиллерию, сделал разведку — и стало очевидно, что прольется много крови. Мы посчитали, что демонстрации достаточно. В это время Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в лагеря.

Наш марш выявил серьезные проблемы безопасности по всей территории страны: мы блокировали все аэродромы и воинские части. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки — до Ужгорода. Если бы в начале СВО задачи выполняли такие же люди, как наемники ЧВК Вагнера, возможно, «спецоперация» длилась бы сутки.

Наш марш мы начали из-за несправедливости. По дороге на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и заняли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким могло выглядеть 24 февраля 2022 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти. Развернулись мы, чтобы не проливать кровь.

Это примерный пересказ комментария Евгения Пригожина, который 26 июня распространила пресс-служба бизнесмена.

Фото на обложке: Роман Ромохов / AFP / Scanpix / LETA