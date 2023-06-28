На территории воинской части в Могилевской области идет стройка. Предполагается, что там оборудуют лагерь для ЧВК Вагнера

В Могилевской области недалеко от города Осиповичи на территории воинской части начались масштабные строительные работы. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» публикует спутниковые снимки, на которых видно, что 14 июня на этой территории еще не было никаких объектов, однако на снимках, сделанных 27 июня, уже видны постройки. Предполагается, что под Осиповичами строят лагерь для подразделений ЧВК Вагнера, покинувших Россию после мятежа Евгения Пригожина.

«Верстка» 26 июня со ссылкой на представителя Могилевского лесничества писала, что строящийся лагерь рассчитан на 8000 человек. Информацию о строительстве лагеря в Могилевской области подтвердили источники «Беларуси головного мозга», а журналист белорусского издания «Флагшток», не представляясь, позвонил по телефону Цельского лесничества Осиповичского опытного лесхоза и тоже получил информацию. о подготовке лагеря.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. Подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону. Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера пойдут «маршем справедливости» на Москву. Мятежники прошли несколько сотен километров в сторону столицы России, но вечером 24 июня Пригожин объявил, что подразделения ЧВК Вагнера разворачиваются. Такое решение было принято после переговоров Пригожина и Лукашенко, в ходе которых основателю ЧВК Вагнера и его наемникам было предложено «уйти в Беларусь».

Что будет делать ЧВК Вагнера в Беларуси — неизвестно. Лукашенко лишь заявил, что «никакое ядерное оружие „Вагнер“ охранять не будет».

Подробнее о переговорах. Версия Лукашенко

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)

Подробнее о переговорах. Версия Лукашенко

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)