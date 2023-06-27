Александр Лукашенко заявил, что «значительная часть» российского ядерного оружия, которое планируется разместить на территории Беларуси, уже находится в стране, сообщает «Белта».

«Поляки и прочие считают, что „Вагнер“ будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие „Вагнер“ охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что обслуживанием ядерного оружия занимаются российские специалисты: «Мы помогаем. Оказывается, это мероприятие непростое», —добавил Лукашенко.

О планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси Владимир Путин объявил в марте 2023 года. Тогда же он подчеркнул, что Россия своими действиями не нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Беларуси, а только разместит его — под своим контролем — на белорусской территории.

В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

В середине июня Путин заявил, что в Беларусь была доставлена первая партия ядерных боеприпасов.

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