Россия разместила в Беларуси ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что в Беларусь доставлена первая партия ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории страны, сообщает РИА Новости.

«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

О планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси Владимир Путин объявил в марте 2023 года. Тогда же он подчеркнул, что Россия своими действиями не нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Беларуси, а только разместит его — под своим контролем — на белорусской территории.

В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

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