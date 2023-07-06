«На территории Беларуси его нет». Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК Вагнера находится в Петербурге

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который после мятежа должен был, по словам российских властей, «уйти» в Беларусь, находится в Петербурге, заявил журналистам 6 июля Александр Лукашенко.

«На территории Беларуси его нет», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», связанный с его пресс-службой.

Наемники ЧВК Вагнера, по словам Лукашенко, «находятся в своих лагерях». Где эти лагеря, он не уточнил. Ранее сообщалось, что палаточный лагерь, в котором, как предполагается, разместятся подразделения ЧВК Вагнера, возводят в Могилевской области.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. Подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону. Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера пойдут «маршем справедливости» на Москву. Мятежники прошли несколько сотен километров в сторону столицы России, но вечером 24 июня Пригожин объявил, что подразделения ЧВК Вагнера разворачиваются.

Такое решение было принято после переговоров Пригожина и Лукашенко, в ходе которых основателю ЧВК Вагнера было предложено «уйти в Беларусь». Наемникам ЧВК Вагнера власти России предложили несколько вариантов: «уйти в Беларусь», заключить контракт с Минобороны РФ или другими силовыми структурами, оставить военную службу и «вернуться к родным».

Что Лукашенко рассказывал о переговорах с Пригожиным

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)

Что Лукашенко рассказывал о переговорах с Пригожиным

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)