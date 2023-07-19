«То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать» В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси (первое после мятежа ЧВК Вагнера)

Телеграм-каналы «Разгрузка Вагнера» и «Оркестр Вагнера», связанные с ЧВК Вагнера, опубликовали видео, на котором, как утверждается, основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь. На записи Пригожин говорит, что они достойно воевали и «сделали для России очень много».

«Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время», — говорит Пригожин на видео.

Он также заявил, что пока ЧВК Вагнера будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев».

«Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски», — заявил Пригожин.

Далее он призвал вагнеровцев «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку»: «И возможно вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт».

После этого Пригожин передает слово «командиру, тому, что дал нам имя „вагнера“». На видео мужчина говорит, что он и есть «тот самый Вагнер». Его приветствуют громкими аплодисментами. Как пишет «Оркестр Вагнера», речь идет о Дмитрии Уткине.

«Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК Вагнер прогремело на весь мир. <…> Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — говорит Уткин.

Опубликованное видео — первое публичное появление Пригожина после и, как отмечают «Важные истории», первое публичное появление Дмитрия Уткина в принципе. Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что видео снято в лагере под Осиповичами Могилевской области. О том, что там могут находиться наемники ЧВК Вагнера, сообщало Минобороны Беларуси. Оно также анонсировало, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.

18 июля мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» писал, что в Беларуси находятся уже 2000-2500 наемников ЧВК Вагнера. По его данным, с 11 июля в Беларусь прибыло как минимум пять колонн наемников, то есть не менее 382-400 машин.

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