«Важные истории»: ЧВК Вагнера продолжает набор наемников, вопреки заявлениям Пригожина

Региональные центры ЧВК Вагнера продолжают вербовать наемников, несмотря на то, что глава группировки Евгений Пригожин публично заявлял о прекращении набора новобранцев, выяснили «Важные истории».

В конце июля в вербовочных телеграм-каналах ЧВК Вагнера появилось сообщение, что работа региональных центров остановлена на неопределенный срок, поскольку «в связи с наличием большого кадрового резерва» отсутствует необходимость в новых рекрутах. Сам Пригожин заявлял, что ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси.

Один из бывших наемников, воевавший в Африке и Украине, рассказал журналистам издания на условиях анонимности, что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб «Десантник» в Омске и один из пунктов военной компании в Новосибирске.

Корреспондент «Важных историй» под видом добровольца позвонил в оба центра. В омском клубе «Десантник» ему ответили: «„Вагнеру“ запретили все наборы в Российской Федерации, поэтому — никак». В новосибирской организации ветеранов «Силовое единство Сибири», которая является официальным представителем ЧВК в городе, заявили, что новый набор добровольцев проходит по пятницам. Основным направлением набора там назвали африканские страны.

Бывший наемник, с которым общались журналисты, утверждал, что после отбора новобранцев могут направить на войну в Украину. Рекрутеры не подтвердили эту информацию «Важным историям». При этом корреспондент получил предложение отправиться в «зону » от , связанной с «Газпромом».

После вооруженного ЧВК Вагнера основатель военной компании Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.