В ЧВК Вагнера заявили, что в Беларусь приедет до 10 тысяч наемников

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал заявление члена «совета командиров» компании с позывным Маркс, который утверждает, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

Эту цифру он назвал, комментируя высказывание депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил, что 32-33 тысячи наемников ЧВК Вагнера заключили контракты с Минобороны, а еще от семи до десяти тысяч находятся с Евгением Пригожиным.

«Маркс» утверждает, что цифра в 33 тысяч не соответствует действительности. По его словам, всего за время войны в Украине в ЧВК Вагнера участвовали 78 тысяч бойцов, из которых 49 тысяч — заключенные. На момент захвата Бахмута убитыми были 22 тысяч наемников, еще 40 тысяч была ранены.

«Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным мне пока неизвестно», — говорится в заявлении одного из командировов наемников.

18 июля мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» писал, что в Беларуси находятся уже 2000-2500 наемников ЧВК Вагнера. По его данным, с 11 июля в Беларусь прибыло как минимум пять колонн наемников, то есть не менее 382-400 машин.

Днем 19 июля связанные с ЧВК Вагнера телеграм-каналы опубликовали видео, на котором основатель военной компании Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь. Она называет происходящее сейчас на фронте «позором, в котором нам не нужно участвовать»: «И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время». Опубликованное видео — первое публичное появление Пригожина после . Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предполагал, что видео снято в лагере под Осиповичами Могилевской области.

Читайте также

«То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать» В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси (первое после мятежа ЧВК Вагнера)

Читайте также

«То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать» В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси (первое после мятежа ЧВК Вагнера)