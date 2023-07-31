ЧВК Вагнера остановила «на неопределенный срок» вербовку наемников

Российская ЧВК Вагнера приостановила «на неопределенный срок» работу своих региональных центров по набору наемников. В телеграм-канале, где размещаются объявления о найме в ЧВК, говорится, что сейчас отсутствует острая необходимость в наборе новых рекрутов «в связи с наличием большого кадрового резерва».

В связанном с группировкой телеграм-канале Grey Zone также появился комментарий основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он заявил, что «время открытия центров по набору пока не определено».

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси. «Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России», — сказал он.

В начале июля ЧВК Вагнера уже объявляла о приостановке на один месяц набора наемников из-за временного неучастия в войне в Украине и переезда в Беларусь,

После вооруженного ЧВК Вагнера основатель военной компании Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании «ВоенТВ», в котором говорилось об «учебных местах» в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член «совета командиров» ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.