ЧВК Вагнера объявила о приостановке набора наемников из-за временного неучастия в войне и переезда в Беларусь

В телеграм-каналах ЧВК Вагнера появился пост, в котором говорится о приостановке набора наемников в течение одного месяца.

Пост об этом появился в канале «ЧВК Вагнер | Объявления о работе», его репостнул канал «ЧВК Вагнер | Сводки».

В нем говорится, что из-за временного неучастия ЧВК Вагнера в войне в Украине и переезда в Беларусь компания на месяц приостанавливает работу региональных центров по набору наемников.

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по лагерю наемников. После этого он объявил, что его бойцы отправляются в Москву, чтобы «разбираться» с «беспределом» в России. К утру следующего дня наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и ехали в сторону Москвы. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

В тот же день в российских городах начали закрываться пункты набора в ЧВК Вагнера, там также снимали баннеры с призывом вступать в компанию. Вечером 24 июня Пригожин объявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основатель ЧВК «уйдет» в Беларусь. По неофициальным данным, там уже строится лагерь для наемников. Чем они будут там заниматься, неизвестно.

30 июня «Би-би-си» писала, что ЧВК Вагнера продолжает набирать людей для отправки на войну. Журналисты позвонили на горячие линии ЧВК Вагнера в разных городах России. В тех пунктах набора наемников, куда удалось дозвониться, им сообщили, что «ничего не изменилось».

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