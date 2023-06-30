«Ничего не изменилось». ЧВК Вагнера продолжает набирать наемников для войны в Украине

Спустя несколько дней после мятежа, устроенного Евгением Пригожиным, его ЧВК Вагнера продолжает набирать людей для отправки на войну, выяснила BBC News. При этом речь идет о контрактах именно с ЧВК, а не с Минобороны РФ.

Журналисты позвонили на горячие линии ЧВК Вагнера в разных городах России. В тех пунктах набора наемников, куда удалось дозвониться, им сообщили, что «ничего не изменилось» — набор сотрудников идет обычном режиме.

Министр обороны Сергей Шойгу в середине июня подписал приказ, по которому все российские «добровольческие формирования», к которым власти РФ относят и ЧВК Вагнера, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Евгений Пригожин подписывать контракт отказался.

По версии главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Пригожину «передали», что если его ЧВК не подпишет контракт с Минобороны, то наемники не смогут участвовать в боевых действиях, а сама компания лишится государственного финансирования.

Евгений Пригожин, который долго публично критиковал руководство Минобороны РФ, 23 июня поднял мятеж. Подразделения ЧВК Вагнера вошли в Ростов-на-Дону, а Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву.

После того, как наемники проехали несколько сотен километров по направлению к Москве, не встречая сопротивления, было объявлено, что с Пригожиным провел переговоры Александр Лукашенко, и основатель ЧВК Вагнера согласился прекратить «марш справедливости».

С Пригожиным, как объявлялось, были достигнуты договоренности, по которым наемники ЧВК Вагнера могут или подписать контракт с Минобороны, или оставить службу, или «уйти в Беларусь».

После начала мятежа центры набора наемников, открытые ЧВК Вагнера в разных городах России, приостановили работу, однако после того, как Пригожин отказался от «марша справедливости», многие из них, как сообщалось, снова открылись.

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