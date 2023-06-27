Лавров заявил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке. Он упомянул ЧВК Вагнера, наемники которой воюют в ЦАР и Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что несколько сотен российских военнослужащих, которые находятся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), продолжат там свою работу.

«Правительства ЦАР и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центрально-Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена», — сообщил министр.

Также Лавров заявил, что сообщения СМИ о «панике» в африканских странах после попытки мятежа ЧВК Вагнера не соответствуют действительности, и, по его словам, правительства ЦАР и Мали сохранят свои связи с ЧВК.

Министр напомнил, что эти страны официально обратились к ЧВК Вагнера с просьбой обеспечить безопасность их руководства после того, как их «просто бросили французы и прочие европейцы, свернув там присутствие своих антитеррористических контингентов, закрыв свои военные базы, которые были призваны подкреплять борьбу с терроризмом».

В последние годы Россия активно наращивала свое влияние в Африке, в том числе за счет отправки на континент наемников ЧВК Вагнера. В частности, ЧВК присутствует в ЦАР, Мали, Ливии, Северном и Южном Судане. В январе 2023 года издание Politico писало, что за 2022 год ЧВК значительно расширила свою деятельность в ЦАР, а ее прибыль от добычи золота в стране могла вырасти до одного миллиарда долларов.

При этом многие правозащитные и международные организации уверены, что наемники ЧВК Вагнера в странах своего пребывания совершают различные преступления, включая массовые убийства, изнасилования, грабежи и нападения на мирных жителей.

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