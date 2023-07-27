27 июля, в первый день экономического форума «Россия — Африка» в Петербурге, связанные с ЧВК Вагнера телеграм-каналы распространили фотографии Евгения Пригожина с якобы иностранными гостями саммита. Они намекнули или даже напрямую заявили, что Пригожин принимает участие в форуме и встречается с гостями в кулуарах. Кто, когда и где сделал эти снимки, неизвестно.

Первое из подобных сообщений опубликовал глава «Русского дома» в Центральноафриканской республике (ЦАР) еще накануне форума, вечером 26 июля. Сытый выложил в фейсбуке фотографию, где Пригожин жмет руку неназванному человеку в костюме. «Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Видим знакомые лица», — говорится в посте.

Фотографию также распространили телеграм-каналы, связанные с ЧВК. «Оркестр Вагнера» в подписи к снимку указал: «Экономический форум „Россия — Африка“ в самом разгаре». Grey Zone заявил, что Пригожин провел встречу с представителями Центральноафриканской республики на саммите. «По данным Кремля, на мероприятии также планировал присутствовать Владимир Путин», — добавил канал.

«Фонтанка» сообщила, что фотография была сделана в отеле «Трезини», который принадлежит семье Пригожина и где, по данным журналистов, находится офис бизнесмена. Издание сравнило интерьер на снимке с другими фотографиями гостиницы. Лестница, плитка и колонна у лифта за спиной Пригожина и его гостя совпадают с аналогичным интерьером «Трезини». В отеле заявили «Агентству», что не могут подтвердить или опровергнуть то, что у них остановись представители ЦАР.

Журналисты «Агентства» также установили, что человек на фото рядом с Пригожиным — реальный чиновник из ЦАР. Однако это не посол ЦАР в Москве Леон Додон-Пунагаза, как утверждали некоторые российские СМИ на основе поста Сытного. «Агентству» не удалось установить должность человека со снимка, но журналисты заметили его на заднем плане на других фотографиях и видео визитов чиновников ЦАР в другие страны.

РБК со ссылкой на Сытого утверждает, что Пригожин встречался с Фредди Мапукой, генеральным директором государственного протокола президента ЦАР, который также находится в ранге посла. В заметке РБК говорится, что встреча прошла «вечером 27 июля» (Сытый опубликовал снимок вечером 26 июля). С какой целью основатель ЧВК и чиновник ЦАР встречались, не уточняется.

«Агентство» отмечает, что в аккаунте, который ведется от имени Сытого и который распространил снимок, только одна фотография профиля и только один пост — тот самый о Пригожине в Петербурге. Журналисты издания считают, что фотография могла быть сделана в Петербурге, пока там проходит форум «Россия — Африка». Они заметили, что на снимке у представителя ЦАР видна лента от бейджа, которые носят гости саммита.

«Похожие ленты были и у посетителей предыдущего форума в 2019 году (фото). Многие снимки с чиновником ЦАР на фото были сделаны в 2018 и 2019 годах, то есть перед прошлым саммитом „Россия — Африка“. Однако в прошлый раз форум проходил в Сочи и едва ли чиновник тогда приехал с бейджем в Петербург», — пишет «Агентство».

Позже телеграм-канал «Оркестр Вагнера» опубликовал еще один снимок Пригожина из «кулуаров „Россия — Африка“». На фотографии бизнесмен запечатлен в той же одежде, что и на первом снимке. На фоне карты он жмет руку, как утверждается, директору камерунского телеканала Afrique media. Ранее Пригожин давал комментарии этому каналу.

Первоисточник второго снимка — твиттер-аккаунт Корнела Кунгу, отмечает «Дождь». «У Эммануэля Макрона будет инсульт, если он увидит Пригожина и гендиректора панафриканского телеканала Afrique Media», — говорится в подписи к фотографии.

В твиттере Кунгу называет себя президентом Союза работников информации и связи (Syntic) в Камеруне. В Linkedin указано, что он — менеджер по мультимедиа в телеком-компании Orange Cameroon SA. Помимо фотографии Пригожина, Кунгу опубликовал еще несколько снимков и видео, где, как утверждается, делегацию из Камеруна во главе с президентом Полем Бийя встречают у входа в одно из зданий Петербурга. При этом у одного из спутников Бийя виден бейдж форума «Россия — Африка».

После вооруженного , который наемники ЧВК Вагнера во главе с основателем компании устроили в конце июня, телеграм-каналы связанные с «вагнеровцами», дважды публиковали фото и видео Пригожина.

Первый снимок полураздетого бизнесмена, сидящего на кровати в военной палатке, появился 14 июля. При этом этом утверждалось, что фотография была сделана 12 июля. Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» предполагала, что снимок сделали в лагере под Осиповичами в Беларуси, куда после мятежа переехала ЧВК. Через пять дней в сети опубликовали обращение Пригожина к наемникам в Беларуси.