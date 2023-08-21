«Кошмарим ИГИЛ, „Аль-Каеду“ и других бандосов». Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение, как утверждается, из одной из стран Африки. Видео, в частности, опубликовал близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone.
По словам Пригожина, сейчас ЧВК Вагнера «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной» и «кошмарит ИГИЛ, „Аль-Каеду“ и других бандосов».
Бизнесмен также отметил, что его группировка продолжает выполнение задач, которые были поставлены и по которым она дала «обещания, что справится». По его словам, сейчас ЧВК Вагнера «берет на работу богатырей».
Пригожин не уточнил, в какой именно стране он находится и какие именно задачи выполняет ЧВК Вагнера.
После мятежа ЧВК Вагнера в Кремле заявили, что Пригожин в обмен на прекращение мятежа согласился «уйти» вместе со своими наемниками в Беларусь. Независимые наблюдатели впоследствии действительно зафиксировали появление в Беларуси отрядов ЧВК Вагнера. При этом самолет самого Пригожина неоднократно летал между Беларусью и Россией, один раз бизнесмен и командиры ЧВК побывали в Кремле и встретились с Владимиром Путиным.
В начале августа «Важные истории» сообщали, что региональные центры ЧВК Вагнера продолжают вербовать наемников, несмотря на заявления Пригожина о прекращении набора новобранцев.