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В молодости носил прозвище Жако, писал о Путине только большими буквами, в бизнес попал благодаря однокласснику «Проект» выпустил большой материал о Пригожине. Вот некоторые факты из него
Источник: "Проект"
Издание «Проект» выпустило большой материал о жизни бизнесмена Евгения Пригожина. Статья «Портрет Евгения Пригожина, персонального садиста при президенте России» охватывает жизнь основателя ЧВК Вагнера от молодости, когда он несколько раз сидел в тюрьме, до военного мятежа 24 июня 2023 года. Многое из статьи «Проекта» было уже известно, однако издание опубликовало и ранее неизвестные факты о Пригожине, основанные на воспоминаниях сотрудников его компаний, криминальных подельников и взломах электронной почты. «Медуза» тезисно приводит наиболее интересные из них.
- Пригожин в молодости носил прозвище Жако и стал лидером группы грабителей в 18 лет, хотя его подельники были старше. Когда Пригожин сразу после школы впервые попался на краже, его посадили в одну камеру с рецидивистами, и он утверждал, что «загнобил их».
- Во время первого срока в колонии Пригожин лишился фаланги безымянного пальца левой руки, но травма, скорее всего, была производственной.
- Пригожин попал в большой бизнес благодаря своему однокласснику Борису Спектору и его криминальному партнеру Михаилу Мирилашвили. Сначала он стал одним из топ-менеджеров сети их розничных магазинов в Санкт-Петербурге, а затем получил от них деньги на самостоятельный бизнес — ресторанный.
- Первый ресторан Пригожина назывался «Старая таможня», он открылся в 1995 году. В конце своего срока там стал бывать мэр города Анатолий Собчак, примерно тогда же там впервые появился Владимир Путин.
- Главным «трамплином» для бизнесмена, пишет «Проект», стал ресторан New Island, открытый в 1997 году на бывшем прогулочном теплоходе в центре Петербурга. В этом ресторане в 1999 году состоялась встреча премьер-министра России Сергея Степашина с главой МВФ Мишелем Камдессю — а затем, когда Путин стал президентом, он начал принимать там глав других государств. В 2000 году он встретился там с премьер-министром Японии Есиро Мори, в 2001 — с президентом Франции Жаком Шираком, в 2002 — с президентом США Джорджем Бушем. Пригожин смог приблизиться к Путину при помощи управделами президента Владимира Кожина.
- После знакомства с Путиным Пригожин избавился от старых партнеров. Все рестораны Мирилашвили, который к тому моменту был обвиняемым по делу о похищении и убийстве, «внезапно достались Пригожину», пишет «Проект».
- Многие знающие Пригожина люди говорят о его склонности к насилию. Так, в середине 2000-х годов его компания не заплатила около 200 тысяч рублей двум рабочим — якобы в наказание за плохую работу. Когда они приехали в офис Пригожина, его охрана несколько раз избила их и «выкинула за ворота». Сам Пригожин однажды ударил своего водителя ногой, так как спешил. В его офисе, пишет «Проект», насилие «было поставлено на поток», и за этим следил специальный человек.
- Расследования случаев преступлений, совершенных Пригожиным, правоохранительные органы не проводили вовсе или проводили максимально формально. Известно о как минимум полутора десятках случаев, когда его сотрудников подозревали в избиениях людей, закончившихся смертью или серьезным вредом для здоровья жертв — но никто не понес за них ответственности.
- Официанты Пригожина во время обслуживания приемов с участием руководства страны подслушивали разговоры — и отправляли ему отчеты о беседах. Сам Пригожин лично работал на ключевых мероприятиях и «увлеченно конспектировал свои беседы с руководством страны», пишет «Проект». О Путине Пригожин всегда отзывался «с демонстративным уважением и даже в третьем лице писал о нем большими буквами — ОН».
- Первым большим политическим проектом Пригожина была «Фабрика троллей». По одной из версий, он создал ее после бесед с Вячеславом Володиным. До этого на средства Пригожина был снят фильм «Анатомия протеста», в котором рассказывалось, что на митинги оппозиции людей якобы свозят за деньги.
- ЧВК Вагнера присутствовала по меньшей мере в 13 странах Африки. Пригожин регулярно занимался африканскими проектами — он созванивался со своими сотрудниками, выслушивал доклады и давал указания каждый день. В этих странах Пригожин занимался не только военным делом, но и бизнесом — добывал алмазы и золото, а также производил кофе.
- Пригожин долгое время лечился от абдоминального рака и проходил терапию. По данным «Проекта», сейчас «процесс образования опухоли вроде остановлен». Однако из-за болезни бизнесмен соблюдает жесткую диету и ведет здоровый образ жизни. «Те, кто долгое время работал под началом Пригожина, полагают, что болезнь могла стать одной из причин его особенно расшатанного поведения в последнее время», — пишет «Проект».
- Окружение Пригожина сейчас списывает его мятеж на импульсивный характер. Якобы на вопрос, что это было, он ответил: «Психанул».