«Психанул». Так Евгений Пригожин, по данным «Проекта», объяснил своим сотрудникам, зачем устроил мятеж

Издание «Проект» составило «криминальный и психологический портрет» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, опросив для этого, по словам авторов, десяток его знакомых и сотрудников.

Собеседники «Проекта», в частности, рассказали, что склонны списывать устроенный Пригожиным мятеж на его импульсивный характер. По словам источника из близкого окружения основателя ЧВК Вагнера, своим подчиненным Пригожин объяснил произошедшее словом: «Психанул».

Как отмечает «Агентство», похожую версию спустя несколько дней после мятежа выдвинула пропагандистка Маргарита Симоньян. Перечисляя версии мятежа Пригожина, она сказала, что он мог «просто психануть».

И другие версии

Мятеж Пригожина точно войдет в учебники истории. «Медуза» пытается ответить на главные вопросы о том, что же это все-таки было Спорить об этом будут годами, если не десятилетиями

И другие версии

Мятеж Пригожина точно войдет в учебники истории. «Медуза» пытается ответить на главные вопросы о том, что же это все-таки было Спорить об этом будут годами, если не десятилетиями