«Психанул». Так Евгений Пригожин, по данным «Проекта», объяснил своим сотрудникам, зачем устроил мятеж
Источник: Проект
Издание «Проект» составило «криминальный и психологический портрет» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, опросив для этого, по словам авторов, десяток его знакомых и сотрудников.
Собеседники «Проекта», в частности, рассказали, что склонны списывать устроенный Пригожиным мятеж на его импульсивный характер. По словам источника из близкого окружения основателя ЧВК Вагнера, своим подчиненным Пригожин объяснил произошедшее словом: «Психанул».
Как отмечает «Агентство», похожую версию спустя несколько дней после мятежа выдвинула пропагандистка Маргарита Симоньян. Перечисляя версии мятежа Пригожина, она сказала, что он мог «просто психануть».