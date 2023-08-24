Крушение самолета Пригожина. Что известно к утру Официально гибель основателя ЧВК Вагнера не подтверждена, СК не считает произошедшее терактом

Фрагмент самолета Евгения Пригожина Embraer у поселка Куженкино в Тверской области. 24 августа 2023 года

Официально гибель Евгения Пригожина к утру 24 августа так и не была подтверждена. При этом шесть собеседников «Русской службы Би-би-си» в ЧВК Вагнера «в том или ином виде» подтвердили гибель Пригожина, который числился среди пассажиров самолета. О том, что Пригожин и командир вагнеровцев Дмитрий Уткин погибли, накануне сообщали близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone и прокремлевский телеканал «Царьград».

Тела погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600 начали вывозить на судмедэкспертизу, сообщили «Фонтанка» и телеграм-канал Shot По данным Shot, два автомобиля ритуальных услуг заехали на огороженную территорию в районе крушения самолета в 04:30 и выехали в шесть утра. Издания утверждают, что тела повезут в тверской морг, где находится бюро судебной экспертизы. На месте крушения до сих пор работают криминалисты.

Сервис по Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов, опубликовал отчет о крушении бизнес-джета. Самолет начал передавать данные о себе в 17:46 по московскому времени. Из отчета следует, что к 18:10 джет поднялся на высоту в 28 тысяч футов (около 8,5 километра). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем в течение нескольких минут самолет снижался и вновь набирал высоту (максимально — до 30,1 тысячи футов, то есть около 9,1 километра).

В 18:19, согласно графику Flightradar24, самолет начал падать. Как уточнил агентству Reuters представитель сервиса Ян Петченик, за 30 секунд джет потерял восемь тысяч футов (2,4 километра) высоты . The Bell обращает внимание, что перед падением самолет не снижался, а продолжал набирать высоту — «то есть произошедшее было быстрым и неожиданным». На видео падения самолета заметно, что он приближается к земле плашмя, без части крыла и хвоста. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва.

Подробный разбор версий

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий

Подробный разбор версий

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий

В Следственном комитете РФ заявили, что для дела о теракте пока нет никаких оснований. Об этом «Коммерсанту» сказали в Западном межрегиональном следственном управлении СК. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК РФ). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает все версии произошедшего, «включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие». Неназванный западный чиновник сказал Financial Times, что, по его информации, самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой. Откуда у него эта информация, не уточняется.

Рядом с одним из тел найден телефон Пригожина, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК Вагнера. Тело самого Пригожина пока не идентифицировано, добавил собеседник телеканала.

У здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал. Как писала «Фонтанка», люди приносят цветы и свечи к зданию на Зольной улице. По словам корреспондента издания, большинство людей разошлись около двух часов ночи.

Читайте также

«Было ощущение, что после бунта он плохо закончит. Такого не прощают» Крушение самолета Пригожина. Что о возможной гибели главы ЧВК Вагнера говорят источники «Медузы», близкие к Кремлю

Читайте также

«Было ощущение, что после бунта он плохо закончит. Такого не прощают» Крушение самолета Пригожина. Что о возможной гибели главы ЧВК Вагнера говорят источники «Медузы», близкие к Кремлю