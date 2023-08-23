Телеграм-канал Grey Zone, близкий к ЧВК Вагнера: Евгений Пригожин и командир «вагнеровцев» Дмитрий Уткин погибли

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин погиб в результате крушения бизнес-джета в Тверской области, сообщил телеграм-канал Grey Zone, близкий к частной военной компании.

Grey Zone утверждает, что «настоящий патриот своей Родины» погиб в результате «действий предателей России». О каких «предателях» идет речь, не уточняется.

Позже Grey Zone сообщил, что командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин «погиб в результате действий предателей России». Сообщалось, что он тоже был в разбившемся самолете.

Также о смерти основателя ЧВК Вагнера со ссылкой на источники сообщил ряд СМИ и телеграм-каналов. В частности, прокремлевский телеканал «Царьград» утверждает, что тела Пригожина и командира наемников Дмитрия Уткина «предварительно опознали». По данным канала, самолет, в котором они находились, якобы был взорван.

Сотрудникам структур Пригожина начали сообщать о гибели основателя ЧВК Вагнера, пишет журналист Андрей Захаров.

Бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа — ровно через два месяца после ЧВК Вагнера.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта «по факту авиационного происшествия в Тверской области». По данным РБК, следствие рассматривает разные версии крушения бизнес-джета, в том числе «внешнее воздействие».