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Катастрофа самолета в Тверской области. На его борту, предположительно, был Евгений Пригожин Кадры с места событий

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В Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. По данным российских властей, на борту находились 10 человек, они погибли. Пригожин значился в списке пассажиров, но был ли он на борту, неясно. Телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера, заявил, что самолет сбит ПВО. СК возбудил дело о нарушении правил полетов.
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