Частный самолет основателя Евгения Пригожина разбился в районе села Куженкино Бологовского района Тверской области вечером 23 августа — ровно через два месяца после ЧВК Вагнера. Село, где разбился борт, находится в 50 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае. В МЧС РФ сообщили, что при крушении погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. При этом сообщается, что обнаружены тела восьми человек. Росавиация начала расследование. По данным ведомства, самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета

В списках пассажиров значился Пригожин, сообщили в ведомстве. Но был ли он на борту, неизвестно. Журналисты, работающие с авиационной тематикой, сказали «Верстке», что Росавиация нетипично быстро подтвердила, что Пригожин был в списках пассажиров упавшего самолета. На борту разбившегося бизнес-джета также мог находиться Дмитрий Уткин — «правая рука» Пригожина, командир ЧВК Вагнера, утверждает анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Пресс-секретарь Пригожина, по словам телеведущей Ксении Собчак, отказывается отвечать на вопросы о крушении самолета. Журналист Андрей Захаров утверждает, что 23 августа основатель ЧВК вылетел в Россию из Африки вместе со всем командным составом частной военной компании.

Самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО, заявил близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone. Очевидцы утверждают, что самолет взорвался в воздухе. Mash пишет, что перед крушением самолета очевидцы слышали два сильных «хлопка». После у самолета отвалились крыло и стабилизатор. По одной из версий, причиной взрыва стал теракт на борту, пишет «База». Официального подтверждения этой информации нет. По данным FlightRadar, самолет пропал с радаров во время набора высоты. Военный эксперт Юрий Федеоров в разговоре с «Агентством» отметил, что траектория падения самолета (этот момент попал на видео) может указывать на взрыв на борту. Он усомнился в версии о ПВО, поскольку на роликах происшествия не виден след от ракет.

Бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург, заявили в МЧС. По словам собеседника «Медузы», близкого к региональной администрации Подмосковья, сегодня Евгений Пригожин находился в столице и встречался с представителями московских и подмосковных властей. Речь шла о поставках питания в школы накануне 1 сентября, рассказал источник. О дальнейших планах Пригожина он не знает.

Пригожин летал этим же самолетом из Беларуси в Москву и Петербург после мятежа ЧВК Вагнера. По данным СМИ, в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что Пригожин лично пользуется самолетом с таким номером. В конце июня белорусские активисты отследили, что этот бизнес-джет летал из военного аэродрома Мачулищи под Минском в Россию. Второй частный борт с номером RA-02748, принадлежащий Пригожину, после аварии курсировал в небе над Москвой, утверждает Grey Zone. Позже он сел во Внуково.

Сразу после крушения самолета Пригожина Владимир Путин посетил праздничное мероприятие в честь 80-летия Курской битвы. На мероприятии Путин в прямом эфире наградил военных, которым присвоил звание Героев России. Это звание он ранее присвоил и Евгению Пригожину, отмечает журналистка Фарида Рустамова.

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