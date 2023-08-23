В Тверской области разбился частный самолет, погибли 10 человек. По данным «Базы» и Ксении Собчак, упавший бизнес-джет принадлежит Евгению Пригожину

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области разбился самолет, сообщает телеграм-канал «112». По его данным, речь идет о военном самолете. «База» утверждает, что разбился бизнес-джет Embraer.

В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

Разбившийся самолет принадлежит основателю Евгению Пригожину, утверждает телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на источники. Был ли сам Пригожин на борту, неизвестно.

По предварительным данным, потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, отмечает «База». Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

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