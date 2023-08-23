В Тверской области разбился самолет Пригожина — через два месяца после его мятежа. Онлайн «Медузы» Все пассажиры погибли. Росавиация: на борту был сам Пригожин
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Пригожина.
По данным ведомства, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках.
Baza сообщает, что практически все погибшие сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК,
По информации канала, у одного из погибших якобы оторвана голова, у другого — сильно раздроблено лицо.
Подтверждения этой информации нет.
Второй бизнес-джет Embraer 600, который также связан с Пригожиным, приземлился в аэропорту Остафьево, пишет «Фонтанка».
РИА Новости: на месте крушения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших
Журналист Андрей Захаров пишет, что сегодня Пригожин действительно вылетел в Россию из Африки (недавно он записал оттуда обращение), а с ним был весь командный состав ЧВК Вагнера.
«Это будет чудо, если он на другом самолете», — сообщают источники Захарова.
Источник Readovka не подтверждает гибель Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области.
Сообщения о смерти главы ЧВК Вагнера собеседник назвал «преждевременными».
Евгений Пригожин мог находится на другом самолете. Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно всех запутывал. Как указывает наш источник, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет.
Mash пишет, что перед крушением самолета в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор.
Одна из версий крушения — теракт на борту, утверждает телеграм-канал.
Об этом же пишет Baza.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Бологовском районе.
В пресс-службе губернатора подтверждают, что разбившийся самолет был гражданским.
Ксения Собчак пообщалась с пресс-секретарем Пригожина
По словам собеседника «Медузы», близкого к региональной администрации Подмосковья, сегодня Евгений Пригожин находился в столице и встречался с представителями московских и подмосковных властей. Речь шла о поставках питания в школы накануне 1 сентября, рассказал источник. О дальнейших планах Пригожина он не знает.
Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что на борту бизнес-джета, разбившегося в Тверской области, находился Дмитрий Уткин — «правая рука» Евгения Пригожина, командир ЧВК Вагнера.
Позывной Уткина «Вагнер» послужил названием для ЧВК Вагнера.
«Вагнер обезглавлен», — пишут администраторы канала.
Вечером 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer.
По предварительным данным, потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Евгению Пригожину. Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
МЧС сообщило, что, по предварительным данным, в результате крушения погибли десять человек.