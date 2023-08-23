Журналист Андрей Захаров пишет, что сегодня Пригожин действительно вылетел в Россию из Африки (недавно он записал оттуда обращение), а с ним был весь командный состав ЧВК Вагнера.

«Это будет чудо, если он на другом самолете», — сообщают источники Захарова.