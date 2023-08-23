«Интерфакс»: поисковая операция на месте крушения бизнес-джета Пригожина завершена. Найдены тела 10 человек

Спасатели обнаружили останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью частного самолета, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа», — заявил собеседник агентства.По данным «Интерфакса», поисковая операция завершена.

Бизнес-джет, принадлежавший основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным РБК, следствие рассматривает разные версии крушения бизнес-джета, в том числе «внешнее воздействие».

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов — руководитель фирм, связанных с Пригожиным. Близкий к наемникам телеграм-канал Grey Zone сообщил, что Пригожин и Уткин погибли. Официально их смерть не подтверждена.

Крушение самолета Пригожина произошло ровно через два месяца после мятежа основателя ЧВК.