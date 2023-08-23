Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа частного самолета, который разбился в Тверской области.

В качестве пассажиров в бизнес-джете летели: Сергей Пропустин, Евгений Макарьян, Александр Тотмин, , командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

В самолете также находились командир борта Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

По данным «Фонтанки» в разбившемся самолете, помимо Уткина и Пригожина, должны были быть оператор бизнесмена, логист ЧВК и личная охрана.

Бизнес-джет, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в районе села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Это произошло ровно через два месяца после основателя ЧВК. Связанный с наемниками телеграм-канал Grey Zone сообщил, что Пригожин и Дмитрий погибли. Официально их смерть не подтверждена.