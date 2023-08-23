Следствие рассматривают разные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщил РБК источник в правоохранительных органах

«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — заявил собеседник издания. По его словам, место катастрофы оцеплено, следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.

Ранее телеграм-каналы, в том числе «База» и Mash, сообщили, что одна из версий крушения самолета — теракт на борту.

Следственный комитет России отчитался, что «по факту авиационного происшествия в Тверской области» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).