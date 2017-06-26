«Фонтанка»: связанная с Пригожиным компания освобождает в Сирии нефтяные объекты

Компания «Евро Полис», связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, по договору с сирийским правительством освобождает в Сирии нефтяные объекты и получает доход от продажи нефти. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, в декабре 2016 года «Евро Полис» подписала меморандум с Сирией. В течение пяти лет она должна отвоевывать нефтяные объекты у террористов и охранять их. За это она будет получать 25 процентов добытых нефти и газа. Кроме того, сверху власти оплатят затраты на военные действия.

Как отмечает «Фонтанка», гендиректор «Евро Полиса» Валерий Чекалов также является директором ООО «Коллектив-Сервис», а телефоны этой фирмы совпадают с телефонами других связанных с Евгением Пригожином компаний.

«Фонтанка» также обратила внимание, что в начале 2017 года агентство ФАН (связано с Пригожиным) начало рассказывать о спецподразделении сирийской армии «Охотники за ИГИЛ» (ISIS Hunters). В действительности, как отмечает «Фонтанка», — это сотрудники «Евро Полис». На одном из видео они говорят на русском.

В Минэнерго заявляли, что в декабре во время визита сирийского министра в Россию обсуждались проекты российских компаний «с акцентом на обеспечение безопасности их деятельности там». По поводу «Евро Полиса» в Минэнерго ничего не сказали, сославшись на коммерческую тайну.