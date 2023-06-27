«Беларускі Гаюн»: самолет Евгения Пригожина улетел из Беларуси в Россию

Частный самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как считается, пользуется бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вечером 27 июня вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском.

Как сообщила мониторинговая группа , бизнес-джет взлетел в 22:39 по местному времени и направился в сторону России. По оценке группы, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах 14 часов и 59 минут. По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направляется в сторону Москвы. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры.

С аэродрома кроме самолета Пригожина также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.

Ранее «Важные истории» и OCCRP сообщили, что бизнес-джет, связанный с Пригожиным, на следующий день после мятежа ЧВК Вагнера совершил перелет из Ростова-на-Дону в Петербург. До этого самолет летал по городам, которые в мае и июне посещал Пригожин.

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