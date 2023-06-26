«Важные истории»: самолет Пригожина после мятежа улетел из Ростова в Петербург

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным, на следующий день после мятежа ЧВК Вагнера совершил перелет из Ростова-на-Дону в Петербург. Об этом сообщают «Важные истории» и .

По их данным, частный самолет с бортовым номером RA-02795 днем 25 июня вылетел из Петербурга, затем выключил транспондер над Волгоградской областью, а вечером того же дня появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Петербург к 19:00.

Последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове. Тогда же появилось видео, на котором автомобиль Пригожина уезжает из Ростова. Днем 26 июня пресс-служба Пригожина распространила его аудиокомментарий.

По данным сервиса FlightRadar, самолет с номером RA-02795 в мае и июне летал по городам, которые Пригожин посетил в рамках политического турне. В 2019 году самолет попал под санкции США из-за связи с Пригожиным. В списках джет указан под старым номером M-SAAN, в сентябре 2020 года его зарегистрировали в России под номером RA-02795.

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