«Беларускі Гаюн»: самолет Пригожина приземлился на аэродроме под Минском

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как предполагается, пользуется Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В 7:58 на этом же аэродроме, обращает внимание «Беларускі Гаюн», судя по данным сервиса FlightRadar, совершил посадку еще один бизнес-джет, прибывший из Санкт-Петербурга.

Ранее «Важные истории» и сообщали, что бизнес-джет с бортовым номером RA-02795 на следующий день после мятежа ЧВК Вагнера совершил перелет из Ростова-на-Дону в Петербург. До этого этот самолет летал по городам, которые посещал Пригожин в мае и июне. Бизнес-джет под своим старым регистрационным номером в 2019 году был включен в санкционный список США из-за связи с Пригожиным, в 2020 году он получил новую регистрацию.

Чем занимается Пригожин после попытки мятежа

«Мы показали мастер-класс, каким могло быть 24 февраля 2022 года» Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа ЧВК Вагнера. Он утверждает, что не собирался «свергать режим». Вот что он сказал

Чем занимается Пригожин после попытки мятежа

«Мы показали мастер-класс, каким могло быть 24 февраля 2022 года» Пригожин выступил с первым заявлением после мятежа ЧВК Вагнера. Он утверждает, что не собирался «свергать режим». Вот что он сказал