Телеграм-канал Shot: следствие рассматривает версию о взрывном устройстве в отсеке шасси самолета Пригожина. «ВЧК-ОГПУ» сообщает о первом подозреваемом

Следствие рассматривает версию, согласно которой в самолете основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в отсеке шасси было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

По предварительным данным, именно около шасси произошел взрыв во время полета. Из-за взрыва оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, после чего «ушел в штопор».

Источник канала утверждает, что версия со взрывом сейчас «проверяется».

Анонимный телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» утверждает, что в деле о крушении самолета появился первый подозреваемый. Это, как пишет канал, личный пилот Пригожина и бывший учредитель компании-владельца разбившегося лайнера «МНТ Аэро» Артем Степанов. По данным канала, он имел доступ к самолету, его разыскивают правоохранительные органы. Канал также пишет, что Степанов перед крушением самолета уехал на Камчатку. По словам его брата, Степанов третий день в походе и без связи. Кроме того, номинальная владелица «МНТ Аэро» Ольга Губарева и бизнес-партнер Степанова Кирилл Щербаков не выходят на связь, утверждает телеграм-канал.

Официального подтверждения информации, которую публикуют Shot и «ВЧК-ОГПУ», нет.

«Фонтанка» со ссылкой на источник пишет, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за того, что сильно пострадали. По словам собеседника издания, по косвенным признакам специалисты говорят, что Пригожин есть среди погибших.

Вечером 23 августа частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. Основатель ЧВК Вагнера числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК РФ). Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что следствие рассматривает все версии произошедшего, «включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие».

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