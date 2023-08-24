В Пентагоне заявили, что Евгений Пригожин, вероятно, погиб

Представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что, по мнению Пентагона, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин погиб при крушении самолета 23 августа. Об этом он заявил на брифинге, его слова приводит CNN.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как мы собираем информацию, но наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, погиб», — сказал Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что у ведомства «нет никакой информации», указывающей на то, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса «земля-воздух».

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