Reuters: в США считают, что самолет Пригожина был сбит ракетой «земля-воздух»

В США полагают, что бизнес-джет, на борту которого, предположительно, находился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, был сбит ракетой класса «земля-воздух».

Об этом Reuters рассказали два американских чиновника. По их словам, предполагается, что ракета была выпущена с территории России. Источники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что эта информация пока предварительная и проверяется.

Ранее о том, что самолет могла сбить ракета сообщал связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone. Попадание ракеты в качестве одной из версий также рассматривали военные эксперты.

Телеканал CNN показал радиолокационный снимок места крушения бизнес-джета. На его основе журналисты пришли к выводу, что фюзеляж самолета был практически цел, когда самолет врезался в землю.

Вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился и основатель ЧВК Вагнера.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что среди пассажиров находились сотрудники ЧВК, которые «внесли существенный вклад» в войну России против Украины. Говоря о Пригожине, Путин заявил, что тот «был человеком сложной судьбы», который добивался «нужных результатов».

Следственный комитет расследует авиакатастрофу по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. РБК сообщал, что следствие рассматривает разные версии крушения бизнес-джета, в том числе «внешнее воздействие».

разбор версий о крушении самолета Пригожина

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий

разбор версий о крушении самолета Пригожина

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий