«Это был человек сложной судьбы. Талантливый человек» Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал крушение самолета Embraer в Тверской области, среди пассажиров которого числился бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что среди пассажиров находились сотрудники ЧВК, которые «внесли существенный вклад» в войну России против Украины. Говоря о Евгении Пригожине, Путин добавил, что «это был человек сложной судьбы», который добивался «нужных результатов», в том числе когда об этом его просил Путин. «Медуза» публикует полный текст комментария Путина по поводу крушения самолета Пригожина.

Что касается этой авиационной катастрофы, то, прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились — а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», — хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных — и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.

Работал не только у нас в стране — и с результатом работал — но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.

Но что точно совершенно — мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета — они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы — технические экспертизы и генетические. На это нужно какое-то время.

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