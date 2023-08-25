Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления представителей западных стран, утверждающих, что основатель Евгений Пригожин был убит по приказу Кремля. Запись его ответа опубликовала радиостанция «Маяк».

Прокомментировать сообщения о возможной причастности Кремля в крушению бизнес-джета Пригожина Пескова корреспондент «Би-би-си».

В ответ представитель Кремля заявил, что вокруг этой авиакатастрофы и «трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина» появляется «очень много спекуляций». «Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ призвал «основываться на фактах», которых, по его словам, пока не много. «Их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что вчера президент Владимир Путин высказался по поводу крушения самолета под Тверью. «Президент сказал, что ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем», — добавил представитель Кремля.

Вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился и основатель ЧВК Вагнера.

Официально гибель Пригожина не подтверждена. Однако президент РФ Владимир Путин, а также другие российские политики (в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров), уже фактически выразили соболезнования по этому поводу.

В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Чиновники стран Запада считают, что приказ уничтожить самолет отдал лично Путин.

Подробно об этом

В США допустили, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Приказ уничтожить самолет, по мнению западных чиновников, отдал Путин

Подробно об этом

В США допустили, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Приказ уничтожить самолет, по мнению западных чиновников, отдал Путин