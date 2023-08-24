Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким основателя Евгения Пригожина.

Кадыров назвал Пригожина «важной персоной государственного масштаба», но отметил, что в последнее время глава ЧВК «либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране» и ставил «личные амбиции» выше «дел первостепенной государственной важности».

«Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение . И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — написал Кадыров в телеграм-канале.

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