СК подтвердил гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет РФ объявил, что установлены личности всех 10 погибших в результате крушения самолета в Тверской области — «они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».

Для установления личностей погибших, говорится в сообщении СК, были проведены молекулярно-генетические экспертизы.

Никаких имен Следственный комитет РФ не называет, но Росавиация после крушения самолета заявила, что на борту, в числе прочих, были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, известный по позывному «Вагнер», в честь которого была названа частная военная компания.

Что известно о погибших

Вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием «Вагнером» Уткиным на борту разбившегося бизнес-джета находились еще восемь человек. Что о них известно

Что известно о погибших

Вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием «Вагнером» Уткиным на борту разбившегося бизнес-джета находились еще восемь человек. Что о них известно

Самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, вечером 23 августа разбился в Тверской области. Причины крушения официально пока не названы.

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