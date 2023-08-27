СК подтвердил гибель Евгения Пригожина
Источник: Следственный комитет России
Следственный комитет РФ объявил, что установлены личности всех 10 погибших в результате крушения самолета в Тверской области — «они соответствуют списку, заявленному в полетном листе».
Для установления личностей погибших, говорится в сообщении СК, были проведены молекулярно-генетические экспертизы.
Никаких имен Следственный комитет РФ не называет, но Росавиация после крушения самолета заявила, что на борту, в числе прочих, были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, известный по позывному «Вагнер», в честь которого была названа частная военная компания.
Самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, вечером 23 августа разбился в Тверской области. Причины крушения официально пока не названы.
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