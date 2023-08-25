Вместе с Евгением Пригожиным и Дмитрием «Вагнером» Уткиным на борту разбившегося бизнес-джета находились еще восемь человек. Что о них известно

Один из обломков разбившегося самолета в Тверской области Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

23 августа частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли все 10 человек, находившихся на борту. Основатель ЧВК Вагнера числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. Официально гибель Пригожина не подтверждена. На борту, согласно списку, также находился командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (подробнее о нем можно прочитать здесь). «Русская служба Би-би-си» и Центр «Досье» нашли информацию о людях, которые также находились на борту разбившегося джета. «Медуза» пересказывает эти материалы.

Валерий Чекалов

Возглавлял в Санкт-Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Как пишет «Русская служба Би-би-си», знакомые Чекалова записывали его телефонный номер как «Валерий Евгениевич Сирия», «Валерий Чекалов Конкорд Армия», «Валерий Евгеньевич Чекалов от Пригожина». С 2011 по 2018 годы Чекалов руководил компанией «Коллектив-Сервис». В 2012 году она получила подряд на поставку питания для армии по контракту с «Военторгом» Минобороны. Тогда же она зарегистрировала структуру с военной столовой в Севастополе, где находился Черноморский флот.

Чекалов возглавлял созданную в 2014 году компанию «Нева», «дочкой» которой была компания «Евро Полис». Как писала «Фонтанка», в декабре 2016 года «Евро Полис» подписала меморандум с Сирией. В течение пяти лет она должна отвоевывать нефтяные объекты в стране и охранять их. За это она будет получать 25% добытых нефти и газа.

Евгений Макарян

Уроженец Магнитогорска, бывший участковый. Как писал Центр «Досье», в ЧВК Вагнера Макарян пришел в марте 2016 года. Он служил в составе четвертого штурмового отряда ЧВК в Сирии, где был ранен. «Би-би-си» называет его охранником Пригожина.

Сергей Пропустин

Включен в базу «Миротворца», где назван разведчиком-гранатометчиком и боевиком ЧВК Вагнера. По данным «Досье», участвовал во второй чеченской войне. В «Вагнер» пришел в марте 2015 года, воевал в составе второго разведывательно-штурмового отряда, из которого затем набрали многих личных охранников Пригожина. «Би-би-си» называет его охранником основателя ЧВК Вагнера.

Александр Тотмин

Есть в списке «Миротворца». В каком году начал работать на Пригожина, неизвестно, но в 2022 году жил в Петербурге. У знакомых его номер записан как «Саня Работа Чвк», «Тотмин Саня Контора Питер» и «Александр W». В августе 2012 года суд в Алтайском крае назначил ему 300 часов обязательных работ за кражу бензопилы из бани, расположенной на чужой усадьбе, а в сентябре 2014 года он получил два года условно за угон машины.

Николай Матусеев

Центр «Досье» предполагает, что речь идет о Николае Матусевиче, который служил в «Вагнере» с января 2017 года. Он был стрелком в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Рустам Каримов

29 лет, второй пилот, жил вместе с женой в Перми. В 2014 году окончил Сасовское летное училище в Рязанской области. По словам отца Каримова, его сын после начала полномасштабной войны в Украине остался без работы, а в компанию «МНТ-Аэро», которой принадлежит разбившийся самолет, устроился три месяца назад, после чего переехал в Санкт-Петербург.

Алексей Левшин

Командир самолета. Его дочь Анастасия рассказала РБК, что Левшин много лет работал с Пригожиным. Подробностей этой работы она не привела. «Би-би-си» пишет, что в 2018 году Левшин был героем сюжета телеканала «Вести Новосибирск» про авиашоу с участием военных летчиков. В сюжете его называют штурманом экипажа Су-34.

Кристина Распопова

Стюардесса, 39 лет, родилась в Казахстане. По данным 74.ru, младший брат Распоповой — заместитель прокурора города Еманжелинска Челябинской области. Распопова училась в Московском финансово-юридическом университете, некоторое время жила в Екатеринбурге, затем переехала в Москву. Baza писала, что устроившись работать в «МНТ-Аэро», Распопова переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Судя по соцсетям, девушка часто путешествовала, она публиковала фотографии из Ямайки, Сингапура, Австрии и других стран. Раньше Распопова летала на аналогичном разбившемуся бизнес-джете — Embraer Legacy c бортовым номером RA-02857, который базировался во Внуково, куда Распопова часто ездила. Baza писала, что за несколько часов до вылета разбившегося затем самолета девушка рассказала своим родным, что по каким-то причинам их рейс задерживается.

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