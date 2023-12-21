Фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» попал в шорт-листы «Оскара» в двух категориях

Документальной фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, вошел в шорт-листы «Оскара» в двух категориях.

Согласно спискам, опубликованным на сайте Американской киноакадемии, фильм вошел в шорт-листы в категориях «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Номинантов объявят 23 января 2024 года. Вручение премии намечено на 10 марта.

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров The Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя российскими военными.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». В сентябре стало известно, что Украина выдвинула фильм на «Оскар».

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас