Украина выдвинула на «Оскар» фильм «20 дней в Мариуполе»

Оскаровский комитет Украины выбрал фильм, который будет представлять страну на 96-й церемонии премии Американской киноакадемии.

Члены комитета проголосовали за выдвижение на номинацию в категории «Лучший международный полнометражный фильм» документальной ленты Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», рассказывающей о первых днях российского вторжения в Украину.

Помимо «20 дней в Мариуполе», в национальном отборе на «Оскар» принимали участие картины «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Терриконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров The Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя российскими военными.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе». Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе Фильм об их работе показали на «Сандэнсе»

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе». Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе Фильм об их работе показали на «Сандэнсе»