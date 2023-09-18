Украина выдвинула на «Оскар» фильм «20 дней в Мариуполе»
Оскаровский комитет Украины выбрал фильм, который будет представлять страну на 96-й церемонии премии Американской киноакадемии.
Члены комитета проголосовали за выдвижение на номинацию в категории «Лучший международный полнометражный фильм» документальной ленты Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», рассказывающей о первых днях российского вторжения в Украину.
Помимо «20 дней в Мариуполе», в национальном отборе на «Оскар» принимали участие картины «Железные бабочки» Романа Любого, «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука, «Терриконы» Тараса Томенко и «ШТТЛ» Адриена Уолтера.
«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров The Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя российскими военными.
В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».