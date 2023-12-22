Минфин США ввел новые санкции против России. Запрещены минтай и треска

Президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций против России, который вносит поправки в предыдущие документы, ограничивавшие импорт ряда российских товаров. Это позволило Минфину США ввести запрет на импорт конкретных видов рыбы и морепродуктов — лосося, трески, минтая и крабов.

Указ направлен в основном на то, чтобы пресечь возможности поставок технологий двойного назначения через третьи страны, и касается иностранных банков, причастных к сделкам по поставками для российского ВПК, которые помогают России обходить санкции.

Среди прочего новый документ дополняет указ № 14068, принятый 11 марта 2022 года, который запрещал импорт в США произведенных в России непромышленных алмазов, алкогольных напитков, а также морепродуктов и рыбы (про обработанные в третьих странах товары ничего не говорилось). Конкретные виды рыбы в этом указе не уточнялись — в новом документе они есть.

Сразу после выхода нового указа Байдена Минфин США распорядился запретить импорт российских лосося, трески, минтая и краба. К ввозу в США запрещена рыба, частично или полностью произведенная в России, а также выловленная в водах Российской Федерации или судами под российским флагом — даже если она была «существенно переработана» в третьих странах.

По данным российского Рыбного союза, прямой экспорт рыбы из России в США незначительный. В 2021 в США было экспортировано лишь 4,7 тысячи тонн рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных на 32,8 миллиона долларов — это менее процента от всего российского рыбного экспорта. При этом крупные поставки российской рыбы в США шли транзитом через третьи страны, в частности через Нидерланды.

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