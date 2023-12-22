Байден подписал указ, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение санкций против России

Обновление. На сайте Белого дома опубликован указ Джо Байдена о мерах в отношении иностранных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса. Согласно указу, власти США могут запретить банкам открывать счета в США, а также блокировать их имущество.

Президент США Джо Байден подпишет указ, который позволит американским властям вводить ограничения в отношении иностранных финансовых институтов, помогающих России обходить санкции, сообщают Financial Times и CNN.

Предполагается, что Байден подпишет указ 22 декабря. Источник CNN в администрации президента пояснил, что этот указ позволит США бороться с институтами, помогающими России обходить санкции, более «точечно».

«Финансовые учреждения, которые продолжают обрабатывать транзакции в Россию, должны сделать выбор — остановить все транзакции от клиентов, поставляющих критически важные товары, или убедиться, что эти товары не приносят пользу российской военной машине. В противном случае они рискуют потерять доступ к финансовой системе США», — написал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в колонке Financial Times.

В то же время издание отмечает, что ответственность за содействие в обходе санкций грозит банкам независимо от того, знали ли они, что работали с компаниями, находящимися под санкциям, или нет.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что цель указа — «создание новых и мощных инструментов против российской военной машины», которыми власти США «без колебаний» воспользуются. «Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы убедиться, что они не выступают пособниками в обходе и уклонении [от санкций]», — заявила она.

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