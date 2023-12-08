«Сил у Алексея нет даже сидеть на стуле». Адвокат Алексея Горинова рассказал об ухудшении состояния его здоровья в колонии

Муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный по статье о «фейках» об армии, находится в очень плохом состоянии здоровья. Об этом говорится в телеграм-канале его сторонников со ссылкой на адвоката.

По мнению адвоката, Алексей находится в очень плохом состоянии здоровья. Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал. Адвокат обратил внимание оперативных сотрудников на состояние здоровья своего подзащитного, ему ответили, что «вся необходимая помощь оказывается».

Сам Горинов рассказал адвокату, что у него бронхит в активной стадии, температура и постоянный озноб, а лекарства, которые у него были с собой, у него отобрали и не выдают.

Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» о российской армии, появившейся в УК вскоре после российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Горинов получил семь лет колонии — за то что во время заседания совета муниципальных депутатов предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В ноябре 2023 года стало известно, что на Горинова завели дело по статье об оправдании терроризма из-за его разговоров о войне с другими заключенными.

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