ВСУ заявили, что сбили 28 российских дронов и два истребителя

В ночь на 25 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахед-136/131».

Украинские силы ПВО уничтожили 28 из 31 запущенного дрона в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным Сил обороны юга Украины, большинство беспилотников — 17 — были сбиты над Одесской областью, где целью российских атак снова стала припортовая инфраструктура. Обломками дронов повреждены техническое помещение в порту Одессы, а также недействующие административное здание и склад в Раздельнянском районе.

В Херсонской области из-за попадания произошел пожар на складе. В Днепропетровской области обломки дрона повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

Вечером 24 декабря ВСУ также перехватили и уничтожили две ракеты: Х-59, запущенную в направлении Кропивницкого, и Х-31П, запущенную в направлении Черноморска.

Кроме того, в сводке украинских военных отмечается, что подразделения противовоздушной обороны сбили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Первый поражен в Донецкой области, второй — над акваторией Черного моря.

22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщал о трех сбитых на южном направлении российских истребителях-бомбардировщиках Су-34. Эту информацию подтверждали прокремлевские военные паблики. Минобороны РФ никак ее не комментировало.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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