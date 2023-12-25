Пропагандист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. Украинские СМИ утверждают, что его отравили

Бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала RT Антон Красовский сообщил о своей госпитализации.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», — написал вечером 24 декабря журналист в своем телеграм-канале.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что российского пропагандиста отравили. Собеседник журналистов в военной разведке утверждает, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и «вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам». Никаких других подробностей в ГУР не привели.

Антон Красовский возглавлял «RT Россия» — русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей.

Ведущий публично извинился за свои слова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить высказывания Красовского. Позже стало известно, что его ведомство не нашло состава преступления в словах журналиста.

В Украине Красовский заочно приговорен к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев.

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