Антона Красовского, призывавшего «жечь» украинских детей, заочно приговорили к пяти годам тюрьмы в Украине

Суд в Украине заочно приговорил к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала RT Антона Красовского. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Красовского обвиняли по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев.

Как сообщает СБУ, он поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину и оправдывал преступления российских военных, распространяя свои «тезисы» во время эфиров на RT и через «подконтрольные телеграм-каналы».

«В настоящее время преступник скрывается от правосудия за границей. Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности», — говорится в пресс-релизе украинской спецслужбы.

Антон Красовский возглавлял «RT Россия» — русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей.

Ведущий извинился за свои слова: «Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского. В декабре стало известно, что его ведомство не нашло состава преступления в словах Красовского. В январе прокуратура Москвы сообщила о назначении психолого-лигнвистического исследования слов Красовского.

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