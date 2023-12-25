Суд в Петербурге направил Викторию Петрову на принудительное лечение в психиатрический стационар. Ее обвиняли в «фейках» об армии из-за поста о шизофрении Путина

Калининский районный суд Петербурга назначил 29-летней местной жительнице Виктории Петровой принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Как сообщает «Ротонда», Петрова проведет в стационаре полгода, после чего срок лечения могут продлить.

Адвокат Петровой Анастасия Пилипенко сообщила «Бумаге», что Петровой назначили самый мягкий вариант пребывания в стационаре: она может выходить на территорию больницы, ее могут посещать родственники. Пилипенко намерена обжаловать решение суда.

Викторию Петрову задержали в начале мая 2022 года и обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за постов с видеозаписями из Украины, а также цитатой украинского врача-педиатра о наличии у Путина шизофрении.

После задержания Петрову отправили под арест, а в октябре 2023 года перевели из СИЗО в психиатрический стационар. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что на момент публикации антивоенных постов Петрова «не могла осознавать свои действия и руководить ими».

В своем последнем слове Виктория Петрова заявила, что не изменила своего мнения о войне в Украине, и потребовала остановить преследования по статьям о военной цензуре.

Читайте также

Петербурженке Виктории Петровой назначили принудительное лечение за «военные фейки». В Россию возвращается «карательная психиатрия»? И почему такое «лечение» может оказаться бессрочным? 13 карточек