Суд в Петербурге направил Викторию Петрову на принудительное лечение в психиатрический стационар. Ее обвиняли в «фейках» об армии из-за поста о шизофрении Путина
Калининский районный суд Петербурга назначил 29-летней местной жительнице Виктории Петровой принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Как сообщает «Ротонда», Петрова проведет в стационаре полгода, после чего срок лечения могут продлить.
Адвокат Петровой Анастасия Пилипенко сообщила «Бумаге», что Петровой назначили самый мягкий вариант пребывания в стационаре: она может выходить на территорию больницы, ее могут посещать родственники. Пилипенко намерена обжаловать решение суда.
Викторию Петрову задержали в начале мая 2022 года и обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за постов с видеозаписями из Украины, а также цитатой украинского врача-педиатра о наличии у Путина шизофрении.
После задержания Петрову отправили под арест, а в октябре 2023 года перевели из СИЗО в психиатрический стационар. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что на момент публикации антивоенных постов Петрова «не могла осознавать свои действия и руководить ими».
В своем последнем слове Виктория Петрова заявила, что не изменила своего мнения о войне в Украине, и потребовала остановить преследования по статьям о военной цензуре.