Алексей Горинов находится в больнице при колонии во Владимире. Его адвокатов больше двух недель к нему не допускали

Осужденный за «фейки» об армии Алексей Горинов находится в больнице в колонии № 3 во Владимире. Об этом сообщается в телеграм-канале его сторонников.

Сегодня адвокату удалось навестить Алексея. 15 декабря Алексея госпитализировали в тюремную больницу в совсем тяжелом состоянии с температурой 40. Сейчас Алексей чувствует себя лучше и по словам адвоката выглядит намного крепче.

Адвокат в последний раз посещал Горинова 8 декабря — после чего у защитников с ним не было связи. Во время последнего визита защитник сообщил, что состояние здоровья муниципального депутата очень плохое.

С тех пор адвокаты несколько раз приезжали в колонию ИК-2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Горинов, но там им давали лишь «противоречивую информацию» о его местонахождении.

Муниципальный московский депутат Алексей Горинов — первый осужденный по статье о «фейках» про российскую армию. Он получил в июле 2022 года семь лет колонии — в частности за то, что предложил во время заседания депутатов объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине».

В ноябре 2023 года стало известно, что в отношении Горинова заведено дело по обвинению в «оправдании терроризма». Поводом для этого стали его беседы с другими заключенными.