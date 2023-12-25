В России вынесли второе решение о заочном аресте главы военной разведки Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в 104 терактах

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Глава ГУР обвиняется в совершении 104 терактов (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК), отметили в суде.

Как уточняет «Медиазона», вместе с Будановым заочно арестованы командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк.

Все четверо украинских военных упоминались в октябрьском пресс-релизе СК в качестве обвиняемых в атаках беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры на территории Москвы и Подмосковья, Ростовской, Белгородской, Брянской областей, а также аннексированных Крыма и Севастополя.

Для Буданова это уже второй заочный арест в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы арестовал главу ГУР по делу о взрыве на Крымском мосту.

В середине декабря в СМИ появлялась информация об объявлении Буданова в розыск российским МВД.

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