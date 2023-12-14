МВД России объявило в розыск главу украинской военной разведки Кирилла Буданова

Российское МВД объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства. В карточке Буданова, как обычно, не указано, в рамках какого именно уголовного дела он объявлен в розыск.

СК РФ в начале октября объявлял, что предъявил заочные обвинения в совершении террористических актов четырем украинским военачальникам, включая Кирилла Буданова. Следственный комитет считает их причастными к атакам дронов на российские объекты.

Это не первое дело, которое завел российский СК на главу ГУР Минобороны Украины. Ранее его обвинили в России в создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК), совершенном группой лиц теракте (пункт «а» части 2 статьи 205 УК), хранении оружия и взрывчатки (пункт «а» части 3 статей 222 и 222.1 УК).

По этим обвинениям, как писала «Медиазона», Буданов был заочно арестован в апреле 2023 года. Заочный арест, по российскому УПК, предполагает, что Буданов к тому моменту уже находился в розыске, хотя МВД могло и не размещать эту информацию в своей базе.

СК РФ возбудил уголовные дела в отношении многих украинских чиновников, бизнесменов и военных. Российские суды заочно арестовывают фигурантов таких дел и объявляют в розыск.

Украинские правоохранительные органы, в свою очередь, расследуют дела в отношении российских чиновников и военных, связанные с преступлениями, совершенными во время вторжения.

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