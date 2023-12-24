Война Шестьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 декабря читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили 14 из 15 дронов.
- Боррель: Путин решил вести войну до полной победы.
- В Херсоне в результате ночного обстрела погибли четыре человека.
- ISW: сигналы Путина о готовности остановить войну направлены на то, чтобы помешать военной помощи Украине.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 118 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры. Российские войска применяли минометы, танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники, зенитно-ракетные комплексы и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Офис Зеленского — о российском обстреле Херсона
«Для врага нет праздников. Их не существует и для нас, пока враг убивает наших людей и остается на нашей земле. Месть врагу — она должна быть холодной. Мы никогда не опустимся до его уровня, но Россия точно за все ответит. Нация террористов и преступников», — написал в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, за минувшие сутки в регионе зафиксированы 88 российских обстрелов. В Херсоне удары пришлись по жилым домам, газопроводу, медицинскому учреждению. Погибли четыре человека, еще девять ранены, в том числе ребенок.
«Путин решил вести войну до полной победы»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине и он будет продолжать войну до окончательной победы.
«Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы», — заявил чиновник в интервью британской The Guardian.
По мнению Борреля, Путин ошибся относительно мощности своей армии, возможностей украинского сопротивления, воли Европейского союза и силы трансатлантического альянса. «Но он все еще здесь. Он по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет обратного пути», — сказал представитель ЕС.
«Россия никогда не могла стать нацией. Это всегда была империя с царем, с Советами, а теперь и с Путиным. Для России это константа и ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей — и, в особенности, для нас» — подытожил Боррель.
В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Зерново приграничного Суземского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Чиновник утверждает, что по населенному пункту были выпущены из минометов и танкового орудия более 30 снарядов.
Один местный житель получил ранение. Также частично разрушена одна из хозяйственных построек. В селе нарушено энергоснабжение.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
- На купянском направлении российские военные отразили четыре атаки противника в районе Синьковки. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, одна боевая бронированная машина и три автомобиля.
- На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ южнее Кузьмино и в районе Червоной Дибровы, нанесено поражение противнику в районе Серебрянки и Серебрянского лесничества. Потери противника — до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30.
- На донецком направлении отражены восемь атак ВСУ в районах Белогоровки, Спорного, Васюковки, Ленинского и Новгородского, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Переездного, Раздоловки, Клещеевки, Васюковки, Шумов, Андреевки и Богдановки. Общие потери противника составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей.
- На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ в районе Новомихайловки. Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа.
- На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного. Потери противника — до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, три автомобиля, артиллерийская установка «Гвоздика».
- На херсонском направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS и Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также авиационную технику и боеприпасы на аэродромах Канатово и Днепр.
- Средства ПВО сбили четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун». Уничтожены 49 украинских беспилотников.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Министр обороны Италии призвал искать политическое решение войны в Украине
«Война продолжается уже почти два года, и я думаю, что параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно также идти по пути, который приведет к политическому решению», — цитирует слова Гвидо Крозетто агентство ANSA.
То, чего нельзя достичь военным путем — а мы добились сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и укрепления границы, — можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, чтобы попытаться добиться того же результата посредством мирных переговоров.
Мирные переговоры России и Украины заморожены с весны 2022 года. Накануне The New York Times писала, что Владимир Путин якобы через посредников посылает сигналы о том, что готов прекратить огонь в Украине и заморозить конфликт в нынешних границах.
Повесток для военнообязанных граждан Украины на платформе госуслуг «Дия» «не будет никогда», заявил вице-премьер украинского правительства по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
Накануне в украинских СМИ распространялись сведения о том, что якобы с 28 декабря по всей стране начнут работу блок-посты по вручению повесток, а также повестки появятся в «Дие». Источником этой информации стал бывший советник главы Ивано-Франковского горсовета, действующий военный 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак.
Также 23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу «Суспильне» заявил, что военное ведомство рассматривает возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления о том, что им необходимо явиться в территориальные центры комплектования (аналог военкомата). По словам Умерова, подобные приглашения получат в том числе граждане Украины, проживающие за рубежом.
При этом министр не уточнил, как военные будут рассылать электронные приглашения — через сервис государственный услуг «Дия», по электронной почте или другим образом. Умеров добавил, что министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы процесс был «цивилизованным».
- Генштаб ВСУ планирует в ближайшее время мобилизовать 450-500 тысяч человек, сообщил ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, решение об этом пока не принято. Верховная рада начала разрабатывать законопроект, позволяющий мобилизовать украинцев, уехавших за границу. В Германии заявили, что не будут принуждать украинских граждан к службе в армии, а в Эстонии, наоборот, заявили, что готовы начать выдавать Украине военнообязанных граждан.
Шесть стран Евросоюза — Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта — пока не присоединились к декларации об обязательствах по безопасности для Украины, принятой в июле лидерами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом рассказал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.
«Мы имеем существенный прогресс на треке обеспечения Украине гарантий безопасности. Направление гарантий безопасности и Формула мира — это одно из наиболее весомых достижений внешней политики Украины в этом году. И по обоим этим направлениям мы имеем существенный прогресс», — сказал чиновник в эфире телемарафона.
По данным Сибиги, на сегодняшний день декларации G7 присоединилось уже 31 государство, из них — десять стран в первый же день, еще 20 — в первый месяц.
«Сейчас начаты двусторонние переговоры со всеми этими государствами, а с некоторыми уже проведены и по два раунда переговоров и даже уже вышли на проекты конкретных документов. Еще 15 государств выразили намерение по консультации с Украиной относительно заключения этих двусторонних договоров», — рассказал Сибига.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по статье о «фейках» про российскую армию, пишет ТАСС.
По данным следствия, в апреле 2022 года Кличук публиковал в фейсбуке и инстаграме посты с «ложной информацией о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и Ворзеле Киевской области в ходе специальной военной операции».
По статье по статье 207.3 российского УК мэру может грозить до десяти лет лишения свободы.
На херсонском направлении наблюдается затишье с использованием российской авиацией управляемых бомб. Это произошло после того, как ВСУ сбили три российских самолета Су-34, рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
«Пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем», — цитирует ее «РБК-Украина».
О трех сбитых на южном направлении российских истребителях-бомбардировщиках Су-34 сообщал 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук. Эту информацию подтверждали прокремлевские военные паблики. Минобороны РФ никак ее не комментировало.
Гуменюк также допустила усиление российских обстрелов на Рождество, но добавила, что не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку противник может это сделать независимо от даты календаря.
За минувшие сутки ВСУ выпустили более 50 боеприпасов, а также совершили несколько атак дронами по населенным пунктам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе между поселками Совхозный и Горьковский дроном-камикадзе атакован мост, на котором проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило 5 рабочих. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.
В селе Мокрая Орловка в результате минометных обстрелов повреждены шесть частных домов: в них выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
В обзоре Института изучения войны также говорится, что российские войска применили химическое оружие против ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
ISW ссылается на пост 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, в котором говорится, что подразделение переместилось в район Крынков и применяет новую тактику «сбрасывания гранат К-51 с беспилотников» на украинские позиции.
Аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известен как агент контроля беспорядков [RCA]). Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA, как метод ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.
Сигналы Путина о готовности прекратить огонь больше соответствуют продолжающимся усилиям России по задержке и препятствованию дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
ISW наблюдал аналогичные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, вынуждая Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов и фактически перенаправляя внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на обеспечение Украины достаточным количеством военной техники перед весенне-летним контрнаступлением. Кремль, вероятно, использует обратные каналы для достижения аналогичного эффекта на фоне дебатов на Западе о дальнейшей военной помощи Украине.
Ранее американская газета The New York Times, ссылаясь на разные источники, сообщила, что президент РФ Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине и заморозить боевые действия в текущих границах.
Мужчина бросил учебную гранату в рижский бар, когда там проходила вечеринка «Русской службы Би-би-си». «Новая газета Европа» пишет, что инцидент произошел 23 декабря в баре Čē в районе 11 часов вечера, к тому моменту в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей.
По словам очевидца, в какой-то момент в бар заглянул мужчина и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив несколько человек. Собеседник издания утверждает, что мужчина скрылся на черном BMW, номер его машины удалось записать. По данным «Новой газеты Европа», в результате инцидента никто не пострадал.
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину редакции многих российских СМИ уехали из страны. Некоторые из них переехали в Латвию, в том числе «Русская служба Би-би-си».
Обновлено. Полиция Латвии задержала двух подозреваемых в том, что они подбросили страйкбольную гранату в бар Čē. «Информация, которой располагает полиция, показывает, что мотивом одного из задержанных, скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов», — сообщает RUS TVNET.
Начальник военной администрации Херсона Роман Мрочко публикует кадры последствий ночного обстрела города.
По его данным, за минувшие сутки российские войска 28 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину. Всего были использованы 105 снарядов и две ракеты. Зафиксированы повреждения в Херсоне, Садовом, Камышанах и Зимовике. Погибли три человека, еще восемь получили ранения.
О ситуации в регионах Украины к утру 24 декабря
- В Днепропетровской области уничтожены четыре беспилотника: по одному в Днепровском и Криворожском районах, еще два — в Синельниковском районе. Обломками одного из дронов, которые упали в Илларионовской общине, повреждены шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Также задета линия электропередач.
- В Николаевской области ночью уничтожены четыре российских беспилотника. Днем российские войска наносили артиллерийские удары по городу Очаков и акватории Очаковской общины, а также по селу Солончаки Куцурубской общины. Пострадавших нет.
- В Херсонской области войска РФ за сутки совершили 88 обстрелов, выпустив 425 снарядов. Целью российских военных стали жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения, в том числе ребенок.
- В Харьковской области под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 20 населенных пунктов. Ночью в ходе обстрела села Подсреднее Купянского района получили ранения двое местных жителей 34 и 65 лет. В селе Казачья Лопань и городе Купянске обстрелами повреждены пять частных домов и газопровод.
- В Запорожской области войска РФ за сутки нанесли 158 ударов по 23 населенным пунктам. Поступило шесть сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Пострадавших нет.
Войска РФ продолжают наносить удары по жилым кварталам и критичной инфраструктуре Херсона. Как сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, вечером 23 декабря в результате российских обстрелов произошел пожар на газопроводе. Кроме того, загорелось одно из медицинских учреждений, балкон в многоэтажке и частный жилой дом, добавили в МВД Украины. Пострадали семеро мирных жителей, в том числе 15-летний ребенок.
В ночь на воскресенье российские военные вновь обстреляли центральную часть Херсона, попав по жилому дому, пишет Прокудин. На месте погибли 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Еще один 54-летний житель получил ранение. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Краматорск, 23 декабря
Российские войска атаковали Украину беспилотниками
В ночь на 24 декабря военные РФ выпустили из района Приморско-Ахтарска 15 ударных беспилотников типа «Шахед-136/131», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Украинские средства ПВО уничтожили 14 дронов в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.
В утренней сводке Генштаба ВСУ приводилась чуть другая информация: военные сообщили, что сбили 15 из 16 запущенных по Украине беспилотников.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего войска РФ нанесли 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под авиационные удары попали: Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-тактической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на купянском направлении украинские военные отразили 17 атак противника в районе Синьковки Харьковской области, где войска РФ безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.
- На лиманском направлении российские военные наступательных (штурмовых) действий не вели.
- На бахмутском направлении ВСУ отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где ВСУ отбили четыре атаки.
- На шахтерском направлении военные РФ наступательных (штурмовых) действий не вели.
- На запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки военные РФ совершили 17 безуспешных штурмовых действий, получили достойный отпор и отступили.
- Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетных комплексах противника. ПВО уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59 и два разведывательных БПЛА противника.
- Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три склада боеприпасов и пункт управления противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 669-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.