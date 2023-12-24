Война Шестьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

«Путин решил вести войну до полной победы»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине и он будет продолжать войну до окончательной победы.

«Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы», — заявил чиновник в интервью британской The Guardian.

По мнению Борреля, Путин ошибся относительно мощности своей армии, возможностей украинского сопротивления, воли Европейского союза и силы трансатлантического альянса. «Но он все еще здесь. Он по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет обратного пути», — сказал представитель ЕС.

«Россия никогда не могла стать нацией. Это всегда была империя с царем, с Советами, а теперь и с Путиным. Для России это константа и ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей — и, в особенности, для нас» — подытожил Боррель.